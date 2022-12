Legame con un medico accusato di reati di droga: Astana scarica Angel Lopez

SportFair

Termina l’avventura di Miguel Angel Lopez all’Astana Qazaqstan Team. La squadra ha comunicato oggi la rescissione del contratto de colombiano per presunti legami con Marcos Maynar, medico indagato per il caso di traffico di droga.

La nota dell’Astana

“Il team Astana Qazaqstan ha scoperto nuovi elementi che mostrano la probabile connessione di Miguel Ángel López con il dottor Marcos Maynar. Di conseguenza, il team non ha avuto altra soluzione che rescindere il contratto tra il team e il pilota, sulla base di violazioni di detto contratto e delle regole interne del team, con effetto immediato“, si legge nel comunicato.

La sospensione di Miguel Angel Lopez

Il 22 luglio il team Astana aveva temporaneamente sospeso Superman dopo che è stato perquisito all’aeroporto di Madrid dalla Guardia Civil, in relazione al caso Marynar. Tuttavia, 10 giorni dopo ha revocato il provvedimento perché “in assenza di qualsiasi accertamento da parte delle autorità spagnole o dell’UCI, non era in grado di continuare con la sospensione o privare ulteriormente il ciclista dei suoi diritti contrattuali“.

López aveva lo status di indagato per presunta responsabilità dei fatti. Quindi, il tribunale 4 di Cáceres in Spagna, incaricato delle indagini, ha stabilito che il colombiano avrebbe testimoniato come testimone nel caso di traffico di droga. Uno degli indagati è Vicente Belda García, massaggiatore ad Astana e figlio di Vicente Belda, ex direttore di Kelme che è stato processato e assolto nell’Operazione Puerto.

Il corridore non si è ancora pronunciato sulla decisione dell’Astana, ma la squadra ha annunciato che non rilascerà ulteriori commenti in merito.