Arianna Mihajlovic commovente sui social: la dedica della moglie di Sinisa

Ieri pomeriggio è arrivata la notizia che tutti temevano e non avrebbero mai voluto sentire: è morto Sinisa Mihajlovic. L’ex calciatore e allenatore si è arreso alla malattia, dopo 3 anni di lotta contro la leucemia.

Un dolore indescrivibile per la famiglia di Mihajlovic.

La dedica commovente della moglie

Poche ore fa la moglie di Mihajlovic gli ha voluto dedicare commoventi parole: Arianna Rapaccioni, moglie dell’ex calciatore dal 1994 gli ha dedicato un post sui social: “quando non sarai più parte di me, ritaglierò dal tuo ricordo tante piccole stelle, allora il cielo sarà così bello che tutto il mondo si innamorerà della notte“, ha scritto Arianna Mihajlovic a corredo di una foto che la ritrae in compagnia del marito.