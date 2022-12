Arianna Errigo presto mamma: in arrivo due gemelli

SportFair

Splendido annuncio nell’Italia della scherma. Arianna Errigo, atleta di fioretto e sciabola, ha annunciato oggi sui social che diventerà presto mamma.

L’atleta azzurra, campionessa del mondo nel 2013 e nel 2014, vincitrice della Coppa del Mondo di specialità nel 2009, 2012, 2013, 2014 e 2016, ha annunciato la sua gravidanza sui social.

“Il 2023 ci regalerà una grande gioia! 💖💙Tra poco saremo in quattro e non vediamo l’ora. 🥰 La cicogna avrà un bel da fare….e anche noi!!! 🤪”, ha scritto sui social mostrando le foto dell’ecografia.

Arianna Errigo, sposata col fiorettista Luca Simoncelli, attende due gemelli.

Si tratta della seconda gravidanza per Arianna Errigo, che ha rivelato di aver avuto un aborto dopo le Olimpiadi di Tokyo: “ora so che capita a tante donne, è quasi un fenomeno fisiologico, ma quando ti succede resti spaesata, non hai strumenti per gestire tutto quel dolore, ti senti sbagliata, incapace. Ci sono ancora troppi tabù sul tema e non aiutano le donne a superare un momento comunque difficile e doloroso. Io poi ero stata molto male in quella gravidanza: nausee, vomito, stanchezza oltre il dovuto, poi l’aborto e un principio di depressione. E nessuno ti spiega che anche quello può capitare per via degli ormoni. Cosa mi ha aiutato? Tornare in palestra“.