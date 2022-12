SportFair

La seconda giornata di sfide ai Mondiali di nuoto in vasca corta inizia con una splendida medaglia per l’Italia. Gli azzurri hanno conquistato una splendida medaglia di argento nella staffetta 4×50 mista mista. Lorenzo Mora, Nicolò Martinenghi, Silvia Di Pietro e Costanza Cocconcelli, hanno chiuso al secondo posto, alle spalle solo degli Stati Uniti. Terzo posto invece per l’Australia.

Un argento splendido, con record europeo: gli azzurri hanno chiuso col tempo di 1.36.01.

Le parole degli azzurri

“Figo, è andata bene, sono molto felice per la staffetta, adesso stiamo tranquilli e vediamo cosa succede nella prossima gara. Vedendo questo tempo qua vediamo cosa succede dopo“, ha dichiarato Mora ai microfoni Rai.

“Prima della gara abbiamo scherzato un po’, se potevamo essere da medaglia oppure no, è stata una gara bellissima. Non mi aspettavo di fare questo tempo, sono molto contento, sono strasoddisfatto, ho detto non possiamo fare peggio dell’anno scorso“, ha aggiunto Martinenghi.

“Il campionato non era iniziato benissimo con un po’ di diffiocoltà generali, ma oggi è stata una bella gara, gli altri frazionisti hanno fatto qualcosa di eccezionali, io ho cercato di chiudere al meglio, con un margine di vantaggio abbastanza notevole“, queste le parole di Cocconcelli.

“Complessivamente il risultato è stato molto inaspettato, abbiamo unito quattro prestazioni buone, io sono contenta, ieri e stamattina sono state gare difficili, soffro particolarmente il freddo, ho cercato di scaldarmi e mantenermi calda e oggi è stata una bella gara, sono contenta“, ha concluso Di Pietro.