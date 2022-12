Argentina, pullman inghiottito dalla folla: calciatori portati via in elicottero

SportFair

L’Argentina continua a festeggiare la vittoria del Mondiale in Qatar, è stato raggiunto un risultato eccezionale della squadra di Scaloni. In finale è arrivata la vittoria contro la Francia, la gara si è decisa ai calci di rigore. L’uomo in più è stato ancora una volta Leo Messi, autore di una doppietta e del rigore trasformato nella lotteria finale. Il gol decisivo dal dischetto è stato di Montiel.

I calciatori e i tifosi si sono scatenati, continua la festa in Argentina. Una marea unama per la strada, secondo i media locali addirittura quattro milioni di tifosi. La squadra è stata costretta a ricorrere ad elicotteri per raggiungere il centro della capitale come era previsto dal programma dei festeggiamenti.

Secondo fonti della Federcalcio argentina, citate dal canale Tn Noticias, sono tre i velivoli a disposizione dei calciatori. Il pullman della squadra è stato bloccato ed inghiottito dalla folla enorme.