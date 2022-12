C’è un po’ d’Italia nella vittoria dell’Argentina: il particolare di Martinez

SportFair

L’Argentina si è laureata campione del Mondo per la terza volta nella sua storia, continua la festa della squadra ed i tifosi sono in delirio per il grandissimo risultato conquistato. La squadra è riuscita a compattarsi dopo l’esordio shock contro l’Arabia Saudita, al Mondiale in Qatar. L’Albiceleste ha dimostrato buone individualità, ma l’uomo in più è stato sicuramente Leo Messi.

I risultati dell’Argentina sono stati di altissimo livello, agli ottavi il successo contro l’Australia, ai quarti contro l’Olanda e in semifinale la netta vittoria contro la Croazia. Grandissime emozioni in finale, di fronte la Francia.

Nel primo tempo dominio della squadra di Scaloni che si porta in doppio vantaggio con il calcio di rigore trasformato da Leo Messi, poi il raddoppio di Di Maria. La Francia trova nel finale la doppietta di Mbappé. Ai supplementari l’Argentina passa ancora in vantaggio con Messi, poi il definitivo 3-3 di Mbappé su rigore. Infine i tiri dal dischetto, decisivo il gol di Montiel.

Il particolare del portiere Emiliano Martinez

Il protagonista più importante dell’Argentina è stato sicuramente Leo Messi, ma una nota di merito è sicuramente per il portiere Emiliano Martinez. E’ stato autore di parate miracolose, nell’arco dell’intera competizione e sorprattutto in finale. Prima il miracolo su Kolo Muani nei secondi finali della partita, poi gli interventi ai calci di rigore.

E’ un portiere sopra le righe, anche per atteggiamenti che non sono passati inosservati. La vittoria dell’Argentina è anche… Made in Italy. I parastinchi del portiere Emiliano Martinez sono personalizzati e firmati Innhero, il brand di abbigliamento e accessori ideato da Nicola Farina otto anni fa. L’imprenditore, dunque, ha portato un pizzico di Vasto in Qatar.

“Mentre tutti lodano il grande Leo Messi… noi ci emozioniamo per le parate ed i rigori neutralizzati dal nostro Emiliano Martinez che da anni indossa i nostri parastinchi personalizzati!”, si legge sulla pagina Instagram di Innhero.