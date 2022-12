Argentina da sogno! E’ la prima finalista dei Mondiali del Qatar

SportFair

Argentina in festa! La Seleccion è la prima squadra finalista dei Mondiali di calcio del Qatar 2022. Una semifinale senza storia, questa sera, tra Argentina e Croazia.

A sbloccare il match è stato proprio la Pulce, che ha messo a segno un calcio di rigore al 34′. Solo 5 minuti dopo ci ha pensato Alvarez a segnare la rete del raddoppio. In casa Croazia sono stati effettuati tre cambi al rientro in campo dall’intervallo, ma la storia non è cambiata. Al 69′, sempre Alvarez, ha chiuso definitivamente i giochi con la rete del 3-0. C’è stato spazio, a fine partita, anche per Dybala, entrato al posto di Alvarez al 74′.

Serata da sogno per Messi, che con 11 gol diventa il miglior marcatore argentino di sempre in una rassegna iridata. Ora l’Albiceleste attende di sapere chi tra Francia e Marocco sarà la sua avversaria in finale e va a caccia della terza stella.