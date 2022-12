Formula 1, annullato il Gp di Cina: il Covid codiziona la stagione 2023

SportFair

Il calendario della stagione 2023 di Formula 1 subisce una modifica: salvo ulteriori modifiche, si correrà una gara in meno, i GP saranno 23 e non più 24. La Formula 1 ha comunicato oggi che, doop un dialogo con il promotore e le autorità compententi “il Gran Premio di Cina 2023 non si svolgerà“.

I motivi

A provocare la cancellazione della gara cinese sono le continue difficoltà presentate dalla situazione Covid-19.

Gli organizzatori del Mondiale hanno poi comunicato che stanno “valutando opzioni alternative per sostituire lo slot nel calendario 2023 e fornirà un aggiornamento in merito a tempo debito“.