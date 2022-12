Ancora una tragica notizia dal Qatar: morto un terzo giornalista

SportFair

Sale a tre il bilancio di giornalisti morti in Qatar, durante i Mondiali di calcio, che termineranno domenica, con la finalissima in programma alle 16.00 italiane. In seguito alla morte di Grant Wahl e Khalid Al Misslam è emersa la notizia della morte di un terzo giornalista, Roger Pearce.

Pearce, 65enne, è morto lo scorso 21 novembre, poco prima della sfida tra USA e Galles, ma la notizia della sua scomparsa è stata diffusa solo nelle ultime ore.

La notizia era passata inosservata fino ad ora è stata recuperata grazie alla copertura mediatica dei due casi successivi. “Abbiamo notizie molto tristi da portarvi da qui in Qatar. Il nostro direttore tecnico, Roger Pearce, che era qui per coprire la sua ottava Coppa del Mondo, è tristemente scomparso“, aveva detto Mark Pougatch, il giornalista che commentava la partita.

Roger Pearce

Pearce è stato direttore tecnico di ITV Sport, canale britannico che ha espresso le sue condoglianze per la morte di uno dei suoi lavoratori più prestigiosi durante il torneo. Aveva una lunga storia di copertura dei più grandi eventi sportivi.

La morte di giornalisti è diventata sempre più frequente in Qatar a seguito del caso di Wahl , un professionista di grande reputazione negli Stati Uniti che era stato critico nei confronti della Coppa del Mondo che si sarebbe tenuta in Qatar. Wahl, prima di morire e durante il campionato aveva realizzato un video in cui denunciava che gli era stato impedito di entrare in uno stadio per aver indossato una maglia a sostegno del collettivo LGBT.