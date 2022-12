Brasile pronto alla rivoluzione: Ancelotti per il dopo Tite?

SportFair

L’eliminazione del Brasile dai Mondiali di calcio del Qatar 2022 è stato un brutto colpo per la formazione verdeoro. Per una squadra come quella brasiliana, 20 anni senza vincere una rassegna iriata sono tanti e per questo motivo si sta lavorando per una importante rivoluzione, che possa portare risultati migliori.

La sconfitta nei quarti di finale contro la Croazia ai calci di rigore ha provocato un piccolo terremoto sportivo nel Paese. Dopo che Tite ha annunciato che non continuerà a dirigere la quadra brasiliana, i rumors sul suo successorre sono continui.

E’ la bomba fatta esplodere da UOL a far parlare nelle ultime ore: il giornale brasiliano ha raccontato che la Confederazione calcistica brasiliana crede fermamente che l’opzione migliore per la posizione di Tite sia un allenatore di fama internazionale, anche di nazionalità straniera. I due nomi che sono stati messi sul tavolo sono Pep Guardiola e Carlo Ancelotti. Guardiola sarà legato al City fino a giugno 2025, quindi è stato prontamente escluso.

Resta la carta Ancelotti, che secondo UOL è il favorito. UOL afferma che la CBF ha consultato Ancelotti per la prima volta sulla sua disponibilità ad accettare l’incarico lo scorso ottobre e che nella proposta si affermava che il Brasile poteva aspettare l’italiano fino a giugno 2023. Ancelotti ha un contratto con il Real Madrid fino al 2024 e lui ha già commentato in alcune occasioni che dopo questa seconda fase al Real Madrid è molto probabile che si ritiri dalla panchina.