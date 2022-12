Il calvario di Heynckes: grave problema di salute e mesi da incubo

SportFair

L’allenatore Heynckes è stato uno dei principali allenatori degli ultimi anni, si è messo in mostra soprattutto in Bundesliga. Gli ultimi mesi sono stati di grande paura a causa delle delicate condizioni di salute, il calvario è stato raccontato direttamente dall’allenatore. A metà novembre è stato costretto ad un delicato intervento al cuore. L’operazione è stata effettuata dal dottore Artur Lichtenberg, gli sono stati messi diversi bypass e per due settimane è stato in terapia intensiva per due settimane.

“Il periodo peggiore della mia vita, non potevo dormire, il tempo non passava. Un martirio, è stato un martirio”, sono state le dichiarazioni dell’allenatore a Kicker. “Ci tengo a ringraziare tutti i medici, gli infermieri, il personale, che mi è stato dietro. Per il momento posso fare passeggiate leggere”. Sua moglie Iris racconta che “dopo il 2-1 dell’Argentina contro l’Australia ha pronosticato la vittoria del Mondiale da parte dei sudamericani”.

Infine l’allenatore ha concluso: “sono contento per Messi. Credo che percepisca l’amore e l’ammirazione dei compagni più giovani. Ha ripagato la squadra con ottime prestazioni. Mi dava l’impressione di essere un papà alle prese con i figli”.

Chi è Jupp Heynckes

Josef Heynckes, detto Jupp è un ex allenatore ed ex calciatore, di ruolo attaccante. È stato uno dei giocatori più rappresentativi nel periodo d’oro del Borussia M’gladbach, vincendo 4 campionati tedeschi, di cui 3 consecutivi, una Coppa di Germania e la Coppa UEFA 1974-1975. Importante anche l’esperienza con l’Hannover 96.

Poi ha intrapreso la carriera da allenatore, ha vinto 12 titoli: 3 campionati tedeschi, di cui 2 consecutivi, una Coppa di Germania, 3 Supercoppe di Germania, una Supercoppa di Spagna, 2 Coppe Intertoto UEFA consecutive con lo Schalke 04 e 2 UEFA Champions League, la prima nel 1997-1998 alla guida del Real Madrid e la seconda nel 2012-2013 alla guida del Bayern Monaco. Tantissime le esperienze da allenatore: Borussia M’gladbach, Bayern Monaco, Bilbao, Eintracht Francoforte, Tenerife, Real Madrid, Benfica, Schalke 04 e Leverkusen.