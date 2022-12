“L’aggiornamento delle 11.53”, l’annuncio sulle condizioni di Mihajlovic

SportFair

Sinisa Mihajlovic continua la battaglia contro la malattia, le ultime notizie avevano preoccupato tifosi e appassionati di calcio. “Forza Sinisa”, il tweet del direttore Clemente Mimun. L’ultimo aggiornamento è arrivato da Ilario RadioRadio, Direttore Editoriale RadioRadio attraverso un messaggio su Twitter.

“Alle 11.53 Sinisa Mihajlovic è stabile. Le notizie che rimbalzano nelle chat sono totalmente false. Vero è che nelle ultime ore le sue condizioni di salute sono peggiorate. È circondato dall’affetto dei suoi cari che lo confortano. Questa corsa all’annuncio è raccapricciante”, il messaggio sui social sulle condizioni dell’allenatore ex Bologna.

La malattia di Mihajovic

La vita di Sinisa Mihajlovic è cambiata radicalmente l’11 luglio 2019 quando scoprì di essere gravemente malato, il tecnico annuncia il problema di salute in conferenza stampa. Si tratta di leucemia mieloide acuta, una malattia aggressiva come il tumore del sangue. Il serbo dimostra una grande forza di volontà e torna in panchina a guidare la squadra.

Nel mese di ottobre 2019 si procede con il trapianto di midollo osseo. Quasi un mese dopo le dimissioni dall’ospedale. Nell’estate 2020 risulta positivo al Covid, una situazione a rischio per i soggetti fragili a causa delle cure per la malattia. Mihajlovic vince anche questa battaglia.

Il 26 marzo 2022 una nuova doccia fredda: il serbo comunica la necessità di doversi assentare per alcune partite per tornare ad affrontare la malattia dopo delle analisi che non hanno dato l’esito sperato. Il 6 settembre 2022 viene esonerato dal Bologna.