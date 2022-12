Aek-Reggio Emilia, incidenti tra tifosi: aggrediti i supporter italiani | VIDEO

SportFair

E’ in corso una giornata importante valida per il basket, si gioca la quinta giornata della Champions League. In campo anche una squadra italiana, Reggio Emilia è chiamata dalla difficile trasferta contro l’AEK Atene. La sfida è iniziata con 15 minuti di ritardo, si sono infatti registrati momenti di tensione.

Prima del match si sarebbero verificati scontri, secondo quanto riportato da alcuni giornali esteri, i 30 tifosi italiani in trasferta sono stati assaliti da un gruppo di ultras greci con due estintori. L’inizio di partita di Reggio Emilia è stato molto importante, il club italiano è in vantaggio all’intervallo di 10 punti.