Adriano si separa dopo 24 giorni di matrimonio: la colpa è… del Brasile di Tite

L’ex calciatore Adriano non è mai banale, riesce sempre a scatenare motivi di discussione. E’ stato uno degli attaccanti più forti degli ultimi anni, la sua carriera è stata condizionata anche da qualche colpo di testa fuori dal campo. L’ultima notizia riguarda la vita privata dell’Imperatore ed è veramente clamorosa.

Secondo quanto riporta il quotidiano Extra di Rio de Janeiro, Adriano si sarebbe già separato dalla moglie Micaela Mesquita, una parrucchiera brasiliana, sua fidanzata dal 2015. La coppia si era legata in matrimonio soltanto 24 giorni fa.

Secondo le ultime indiscrezioni, l’ex calciatore si sarebbe recato a Vila Cruzeiro, per assistere insieme ad alcuni amici alla partita del Mondiale tra Brasile e Svizzera, vinta dalla squadra di Tite con il risultato di 1-0. Adriano sarebbe rientrato due giorni dopo e la condotta avrebbe mandato su tutte le furie la moglie Micaela. La coppia aveva programmato una cerimonia intima per festeggiare il matrimonio, ma la calebrazione non sarebbe avvenuta per la furia della donna.