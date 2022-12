Addio a Joseph Ratzinger: morto a 95 anni il 265° papa

SportFair

E’ arrivata questa mattina la triste notizia, che era nell’aria da un po’ di tempo ormai, della morte di Joseph Ratzinger. Da tempo ormai erano iniziate ad aggravarsi le sue condizioni di salute e adesso è arrivata l’ufficialit del decesso.

Il papa emerito, predecessore di papa Francesco, si è spento da poco all’età di 95 anni. È stato il 265° papa della Chiesa cattolica, 7º sovrano dello Stato della Città del Vaticano, primate d’Italia, oltre agli altri titoli propri del romano pontefice.

La rinuncia

L’11 febbraio 2013 sorprese il mondo annunciando la rinuncia al ministero petrino: fu l’8° pontefice della storia a compiere tale rinuncia che non si verificava da 598 anni (1415, Papa Gregorio XII). “Carissimi Fratelli, vi ho convocati a questo Concistoro non solo per le tre canonizzazioni, ma anche per comunicarvi una decisione di grande importanza per la vita della Chiesa. Dopo aver ripetutamente esaminato la mia coscienza davanti a Dio, sono pervenuto alla certezza che le mie forze, per l’età avanzata, non sono più adatte per esercitare in modo adeguato il ministero petrino. – disse durante il suo discorso – Sono ben consapevole che questo ministero, per la sua essenza spirituale, deve essere compiuto non solo con le opere e con le parole, ma non meno soffrendo e pregando. Tuttavia, nel mondo di oggi, soggetto a rapidi mutamenti e agitato da questioni di grande rilevanza per la vita della fede, per governare la barca di san Pietro e annunciare il Vangelo, è necessario anche il vigore sia del corpo, sia dell’animo, vigore che, negli ultimi mesi, in me è diminuito in modo tale da dover riconoscere la mia incapacità di amministrare bene il ministero a me affidato. Per questo, ben consapevole della gravità di questo atto, con piena libertà, dichiaro di rinunciare al ministero di Vescovo di Roma, Successore di San Pietro, a me affidato per mano dei Cardinali il 19 aprile 2005, in modo che, dal 28 febbraio 2013, alle ore 20,00, la sede di Roma, la sede di San Pietro, sarà vacante e dovrà essere convocato, da coloro a cui compete, il Conclave per l’elezione del nuovo Sommo Pontefice“.

Una volta succedutogli Bergoglio nelle vesti di nuovo pontefice, Ratzinger si ritirò presso il monastero Mater Ecclesiae, mantenendo l’appellativo di “papa emerito”. Nonostante (seppur contro la sua volontà), Ratzinger sia stato spesso etichettato come baluardo dell”antibergoglismo’, a causa delle sue idee più conservatrici rispetto a quelle più progressiste di papa Francesco, fra i due si è instaurato un forte rapporto personale. Bergoglio, recentemente, aveva chiesto ai fedeli di pregare per Ratzinger, visto l’aggravarsi delle sue condizioni.