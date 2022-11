WWE Survivor Series 2022: The Bloodline vince il main event

SportFair

La prova di lealtà di Sami Zayn alla Bloodline è arrivata: il membro onorario della famiglia di Roman Reigns tradisce definitivamente l’amico Kevin Owens e consente a Jey Uso di prendersi la vittoria. Così termina il Main Event di Survivor Series WarGames, con il pubblico del TD Garden di Boston completamente incredulo. Si conclude in questo modo l’ultimo Premium Live Event dell’anno in casa WWE.

È Becky Lynch a decidere il WarGames femminile: l’irlandese, appena rientrata da un infortunio, è strepitosa: prima neutralizza Rhea Ripley (grazie anche al Green Mist di Asuka), poi con un Leg Drop dalla cima della gabbia colpisce sia IYO Sky che Dakota Kai, per il conteggio finale vincente.

Nella contesa fra due artisti del ring ed ex amici come AJ Styles e Finn Balor, a vincere è The Phenomenal One. Decisivo il Phenomenal ForeArm di Styles sul leader del Judgment Day, che incassa una dura sconfitta. Non c’è scampo per Shotzi: la letale Arm Bar di Ronda Rousey consente a The Baddest Woman of the Planet di restare SmackDown Women’s Champion. Il colpaccio della serata lo regala Austin Theory: il più giovane US Champion della storia riconquista il titolo sfruttando la spear di Bobby Lashley su Seth Rollins, nel Triple Threat valido per la corona.

I risultati di tutti i match

Women’s WarGames Match

Vincitrici: Alexa Bliss, Asuka, Bianca Belair, Becky Lynch & Mia Yim vs IYO Sky, Bayley, Dakota Kai, Nikki Cross & Rhea Ripley

Single Match

Vincitore: AJ Styles vs Finn Balor

WWE SmackDown Women’s Championship

Vincitrice: Ronda Rousey vs Shotzi

United States Championship

Vincitore: Austin Theory vs Seth Rollins vs Bobby Lashley

Men’s WarGames Match

Vincitori: Roman Reigns, The Usos, Solo Sikoa & Sami Zayn vs Drew McIntyre, Kevin Owens, Sheamus, Butch & Ridge Holland