WWE Crown Jewel: Logan Paul eroico, ma è Roman Reigns l’Undisputed Champion

Roman Reigns ancora imbattuto e imbattibile: stavolta servono le interferenze di Jimmy e Jey Uso per superare Logan Paul, che è stato un durissimo ostacolo. Ma The Tribal Chief prosegue nel suo regno che ormai dura da oltre due anni e continua a battere record su record. Uno show entusiasmante al Mrsool Park Stadium di Riyadh, in Arabia Saudita. Crown Jewel 2022 non ha deluso, con risultati importantissimi.

C’era attesa per il Main Event, ma anche per la sfida fra colossi che metteva di fronte Brock Lesnar e Bobby Lashley: a vincere è The Beast, così come Bianca Belair che riesce – forse definitivamente – a sbarazzarsi di Bayley, restando Raw Women’s Champion. Successo per le Damage CTRL: Dakota Kai e IYO SKY si riprendono i Women’s Tag Team Championship che avevano perso contro Asuka e Alexa Bliss nell’ultima puntata di Raw. Successo anche per il Judgment Day, che in un affascinante 3 contro 3 supera gli O.C. (AJ Styles, Luke Gallows e Karl Anderson).

Vittoria anche per Drew McIntyre, che riscatta la sconfitta avvenuta con Karrion Kross il mese scorso all’interno della Steel Cage.

I risultati di tutti i match

Six-Man Tag Team Match

Vincitori: The Judgment Day vs The O.C.

Steel Cage Match

Vincitore: Drew McIntyre vs Karrion Kross

WWE Women’s Tag Team Championship Match

Vincitrici: Dakota Kai & IYO SKY vs Alexa Bliss & Asuka (c)

Single Match

Vincitore: Brock Lesnar vs Bobby Lashley

Single Match

Vincitore: Braun Strowman vs Omos

Undisputed WWE Tag Team Championship Match

Vincitori: The Usos (c) vs The Brawling Brutes

Raw Women’s Championship Last Woman Standing Match

Vincitrice: Bianca Belair (c) vs Bayley

Undisputed WWE Universal Championship Match

Vincitore: Roman Reigns (c) vs Logan Paul