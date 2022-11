WWE Crown Jewel, Logan Paul per scrivere la storia: la card della 5ª edizione

SportFair

La quarta edizione di Crown Jewel è ormai vicinissima e il Main Event si preannuncia epocale: lo scontro per l’Undisputed WWE Universal Championship fra Roman Reigns e Logan Paul è alle porte, con l’influencer, Youtuber e ormai WWE Superstar a caccia di un risultato storico davanti al pubblico del Mrsool Park Stadium di Riyadh, in Arabia Saudita. Un Premium Live Event strepitoso che sarà visibile e disponibile sul WWE Network alle 19 italiane di sabato 5 novembre. Crown Jewel torna nello stadio dove si era svolta la prima edizione, quella del 2018. Ed ecco la match card di un grande Premium Live Event, che passa – come di consueto – da Riyadh.

Undisputed WWE Universal Championship – Roman Reigns vs Logan Paul: due anni di regno incontrastato, 6 mesi come campione di entrambi gli show. Reigns e la sua Bloodline sono incontenibili, ma Logan Paul – adesso beniamino dei fan – è lanciatissimo e cerca di fare la storia prendendosi per la prima volta il titolo massimo.

Brock Lesnar vs Bobby Lashley: due colossi assoluti che si affrontano in un Dream Match. Lesnar è tornato e ha preso di mira l’ex United States Champion, con cui aveva già avuto una rivalità all’inizio del 2022. Per anni si è sognato uno scontro fra i due giganti, peraltro ex combattenti nelle arti marziali miste. Lesnar contro Lashley rischia di essere il match della serata.

The OC vs The Judgment Day: due fazioni che si sfidano in un 3 vs 3. Gallows e Anderson sono tornati in WWE per dare una mano al loro amico AJ Styles, spesso attaccato da Finn Balor e dal suo Judgment Day. Con l’irlandese ci saranno Damien Priest e Dominik Mysterio, ormai membro stabile della stable. Rhea Ripley a bordo ring potrebbe essere la mossa a sorpresa…

Steel Cage Match – Drew McIntyre vs Karrion Kross: l’interferenza di Scarlett a Extreme Rules ha consegnato la vittoria a Kross, che adesso punta al bis contro lo scozzese. La rivalità è sempre più accesa a SmackDown, con McIntyre che vuole vendicarsi del secondo ko di fila in un Premium Live Event, dopo la sconfitta a Cardiff contro Roman Reigns.