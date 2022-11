Will Smith e quell’amicizia con Mayweather nata dopo lo schiaffo a Chris Rock nella notte degli Oscar

SportFair

Hanno fatto il giro del mondo le immagini di Will Smith che tira un ceffone al comico Chris Rock sul palco degli Oscar dopo una battuta sulla moglie dell’attore Jada Pinkett.

La star di Hollywood si è scusato più volte per il suo gesto e ha di recente rivelato un retroscena davvero curioso: Smith ha confessato di essere stato contattato dal campione di boxe Floyd Mayweather: “voglio dire qualcosa anche su Floyd. Ci siamo incontrati, ci siamo visti in giro, ma non eravamo come amici. E, il giorno dopo gli Oscar, per dieci giorni mi ha chiamato tutti i giorni.E lui era tipo, ‘Ay, sai che sei il campione, giusto? Sei bravo? Sai che sei il campione, vero? Voglio che tu senta la mia voce dirlo’. Mi chiamava ogni giorno… ed è come se fosse il mio amico di sempre proprio lì“, ha raccontato Will Smith in un video ottenuto da TMZ Sports.