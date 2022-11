Zarco si prende il Warm up del Gp di Valencia: nono tempo per Bagnaia

SportFair

L’attesa sta per terminare, manca sempre meno al Gp di Valencia, ultimo e decisivo round della stagione. In attesa della gara di questo pomeriggio, in programma alle 14.00, i piloti della classe regina sono scesi in pista per il warm up.

Il più veloce questa mattina è stato Zarco, seguito da Marc Marquez e Miller. Quarto tempo per Mir, che si lascia alle spalle Luca Marni ed Enea Bastainini. Nono Pecco Bagnaia, mentre Quartararo è appena fuori dalla top 10, 11°. Lontano invece Aleix Espargaro, solo 20°.