Wanda Nara nuda: le vacanze alle Maldive si fanno hot

Wanda Nara è finita sotto i riflettori negli ultimi mesi per la rottura col marito Mauro Icardi. La showgirl argentina ha di recente raccontato le sue emozioni, lasciandosi andare alla commozione, nel salotto di Silvia Toffanin, a Verissimo, confermano la rottura col calciatore argentino.

Negli ultimi giorni, mentre in Qatar vanno in scena i Mondiali di calcio 2022, per i quali Icardi non è stato convocato, Wanda Nara condivide sui social scatti e video dalle Maldive, dove sembra esserci anche l’ex marito.

Non è chiaro se sia solo una coincidenza o se i due abbiano deciso di concedersi una vacanza insieme. Quel che è certo è che Wanda Nara ama essere provocante e sensuale.

La bellezza 35enne nata a Buenos Aires ha posato nuda nella vasca da bagno, per poi mostrare il suo lato B mentre prend il sole e condividere, infine, scatti in costume da bagno mentre mangia un gelato, o video mentre passeggia lungo le spiagge sabbiose.