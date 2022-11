Wanda Nara ancora incinta? L’indizio scatena le reazioni

SportFair

Un’altra pagina della vicenda tra Wanda Nara e Mauro Icardi. La coppia, dopo i momenti di tensione degli ultimi mesi, è tornata insieme come confermano le ultime foto pubblicate in vacanza. Il calciatore del Galatasary è in pausa per il Mondiale in Qatar, la showgirl è sempre attiva nel mondo dello spettacolo.

Secondo voci provenienti dall’estero Wanda Nara sarebbe di nuovo incinta, secondo quanto riportato dal quotidiano argentino Caras. L’indizio? Una chat, condivisa sui social, tra Mauro e la showgirl argentina: “grazie per un altro viaggio bellissimo, il mio posto preferito sei tu. Perché mi porti in Paradiso, per il tuo amore, per volermi sempre. Ti amo senza dubbi e spero di tornare con G”, ha scritto Wanda in un post.

La G e la risposta di Icardi

Nella stessa foto si vede Mauro Icardi stringere i fianchi della showgirl e G potrebbe essere l’iniziale del nome del bambino.

“Grazie a te Wanda per un messaggio così bello. In fin dei conti non sono così pazzo come mi hanno descritto perché ho realizzato uno dei miei sogni. Presto torneremo con G”, la risposta di Mauro Icardi.