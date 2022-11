Wags Polonia, c’è una campionessa di twerk: la sexy Claudia Kowalczyk

SportFair

I Mondiali di calcio del Qatar 2022 stanno regalando già spettacolo, tra critiche, polemiche e colpi di scena. Oggi, allo Stadio Lusail, la prima sorpresa: l’Argentina è stata sconfitta dall’Arabia Saudita.

Le big iniziano piano piano a fare i loro esordi e dopo la Danimarca, in campo adesso, sarà il turno della Polonia, che sfida il Messico. A fare il tipo per la squadra polacca ci saranno mogli, compagne e fidanzate dei calciatori, tra cui spicca una figura davvero speciale.

Wags Polonia – Claudia Kowalczyk

Claudia Kowalczyk è la fidanzata di Jakub Kiwior. Quando non fa il tifo per il suo partner, Claudia lascia tutti a bocca aperta con le sue esibizioni sulla pista da ballo.

La 30enne è una campionessa di Twerking. Claudia rivela con orgoglio sulla sua pagina Instagram di essere stata incoronata Queen of Germany’s Twerk Competition nel 2017. È stata anche semifinalista agli European Twerk Championships nel 2018 e pubblica regolarmente video ai suoi 42.000 follower di lei in azione. Claudia gestisce seminari di twerking e si fa chiamare “Redheaded”.

Claudia vive in Italia, a La Spezia, dove Kiwior gioca a calcio, ma viaggia regolarmente in tutta Europa per i suoi eventi di twerking.