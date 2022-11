Dzeko insultato durante Juve-Inter: il gestaccio ai tifosi bianconeri | VIDEO

SportFair

Il derby d’Italia e delle polemiche: Juventus-Inter di ieri sera, sfida valida per il 13° turno di Serie A, ha fatto discutere per diversi episodi in campo, alcuni di gioco, altri no. A far parlare questa mattina è il comportameto delle tifoserie e la reazione di alcuni giocatori.

I nerazzurri, infatti, hanno cantato cori razzisti all’indirizzo di Vlahovic, assente per infortunio, mentre i bianconeri hanno preso di mira Edin Dzeko. “Dzeko, tu sei un figlio di p****na“, hanno cantato i tifosi della Juventus ieri sera allo Stadium, e c’è chi parla anche di insulti razzisti rivolti al centravanti bosniaco.

Complice, probabilmente, anche il nervosismo per l’andazzo della partita, Dzeko, con la sua Inter sotto 2-0, ha reagito ai cori del pubblico dello Stadium con un gesto volgare.

La Procura Federale, dopo le segnalazioni degli ispettori presenti allo Stadium, con ogni probabilitò aprirà un’inchiesta.