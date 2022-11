Si arrampica dalla panchina del Portogallo, poi la ‘fuga’: il VIDEO del Falco

SportFair

La partita del Mondiale Portogallo-Uruguay ha portato tante discussioni sulle prestazioni delle due squadre, ma anche per l’invasione dell’italiano Mario Ferri ‘Il Falco’. Il protagonista è stato Bruno Fernandes, autore di una doppietta mentre l’Uruguay avrà bisogno della vittoria contro il Ghana per sperare nella qualificazione.

L’invasore italiano ha interrotto Portogallo-Uruguay vestendosi di messaggi importanti in difesa delle donne iraniane e dell’Ucraina (‘Save Ukraine’, e ‘Respect for Iranian Woman’), sventolando in più la contestata bandiera arcobaleno. Dopo essere stato trattenuto qualche ora, è stato rilasciato senza alcun provvedimento.

Nel frattempo è stato pubblicato il VIDEO dell’invasione, si vede Mario Ferri arrampicarsi dalla panchina del Portogallo, togliersi la felpa e sventolare la bandiera. Poi l’intervento degli addetti alla sicurezza.