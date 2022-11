Verstappen trionfa ad Abu Dhabi, ma è festa Ferrari: Leclerc vince il duello con Perez

SportFair

Il campionato di Formula 1 si è concluso con il botto. E’ andato in archivio il gran premio di Abu Dhabi, ultimo appuntamento della stagione. Gli ultimi giri hanno regalato tantissime emozioni per la corsa al secondo posto della classifica piloti e della graduatoria costruttori. Tutto facile per Max Verstappen che si è confermato il più forte, l’olandese ha controllato la gara dal primo all’ultimo giro.

La Ferrari è riuscita a confermare il secondo posto nella classifica costruttori dall’attacco della Mercedes, poi duello bellissimo tra Leclerc e Perez per il secondo posto della classifica piloti.

La gara

Max Verstappen scatta in pole position e riesce a mantenere il primo posto, poi Perez. Il ferrarista Leclerc è subito aggressivo ma non riesce a sorpassare. Duello bellissimo tra Sainz e Hamilton, il pilota della Mercedes è costretto a restituire la posizione e poi accusa qualche problema alla monoposto.

Verstappen allunga, poi Perez e Leclerc. Iniziano i primi pit-stop: Verstappen, Perez, Leclerc, Sainz, Russell, Vettel, Hamilton, Norris, Ocon e Stroll, è questa la classifica. Strategie diverse per i primi piloti, Perez rientra mentre Leclerc decide di continuare. Verstappen è primo, poi Leclerc, Hamilton e Perez.

Perez è chiamato alla rimonta per l’assalto al secondo posto della classifica piloti. Il pilota della Red Bull riesce a sorpassare Hamilton, con molta difficoltà. Adesso si mette a caccia di Leclerc. Perez recupera qualcosa ma non basta per superare Leclerc.

Vince Verstappen. Grande risultato per la Ferrari nell’ultimo gran premio. Leclerc chiude secondo la gara e chiude la classifica piloti alle spalle di Verstappen. La Ferrari seconda anche nella classifica costruttori, dietro la Red Bull. Sul podio di Abu Dhabi anche Perez. Poi Sainz e Russell. Nel finale ritiro per Hamilton. Ultimi giri della carriera per Vettel.

Le dichiarazioni

Verstappen: “davvero una bella gara, tutta incentrata sulla gestione degli pneumatici. Nel primo stint ci siamo presi cura delle gomme medie, quindi nel secondo stint con le hard abbiamo dovuto gestire le gomme letteralmente fino all’ultimo metro”.

Leclerc: “ho dato il 110% dal primo all’ultimo giro, una gara perfetta. L’unico modo per arrivare davanti a Perez era quello di diversificare la strategia e l’abbiamo fatto. Il passo era ottimo e quindi sono soddisfatto”.

Perez: “secondo posto mancato di pochi punti? A volte va così, siamo andati vicini, ma dobbiamo essere contenti: nel corso della stagione ho dato tutto, e lo stesso ha fatto il team. L’anno prossimo torneremo ancora più forti”.