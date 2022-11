Verstappen risponde alle Mercedes: Max il più veloce nelle FP2 ad Abu Dhabi

SportFair

Sono andate in archivio anche le FP2 ad Abu Dhabi, ultimo appuntamento del campionato di Formula 1. Le FP1 hanno fornito le prime indicazioni, le Mercedes hanno confermato i progressi dell’ultimo gran premio. Sono in arrivo anche gli ultimi verdetti: Max Verstappen si è già laureato campione del mondo, è aperta la corsa per il secondo posto tra Perez e Leclerc, in più la Ferrari dovrà difendersi dall’attacco della Mercedes nella classifica costruttori.

Si preannuncia una corsa a sei per la vittoria del gran premio di Abu Dhabi con Ferrari, Red Bull e Mercedes in grado di posizionarsi sul gradino più alto del podio. Le FP2 si sono concluse a favore di Max Verstappen. Il distacco sugli avversari è già importante, circa 3 decimi. Al secondo posto Russell, poi Leclerc, Hamilton e Perez. Solo sesto Sainz.