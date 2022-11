Valentino Rossi risponde a Marc Marquez: “continua a fare brutta figura”

SportFair

E’ grande festa a Valencia per Bagnaia, il pilota italiano della Ducati si è laureato campione del Mondo di MotoGP. Subito dopo il traguardo è iniziato il delirio per Pecco, al suo fianco anche Valentino Rossi. Grande gioia anche per il Dottore, Bagnaia è considerato l’erede del 43enne.

Gara sfortunata per Marc Marquez, una caduta ha condizionato il risultato dello spagnolo. Continuano lo scintille tra Valentino Rossi e Marc Marquez, alcune dichiarazioni recenti dello spagnolo avevano scatenato reazioni. “Non mi ha contattato dopo il suo ritiro e non lo voglio nemmeno io. Gli anni passano e desidero sempre meno il chiarimento. Non mi importa più di lui. Non sapremo mai se dopo Sepang il motociclismo è cambiato in peggio o se ha attirato più persone. Alla fine, la curiosità morbosa crea fan, da una parte o dall’altra. Però c’era una persona che avrebbe potuto fermare questi comportamenti, ma non ha voluto… Scelta rispettabile. Ho deciso di voltare pagina e lui ha fatto lo stesso per conto suo”.

Valentino Rossi ha risposto a Marquez, attraverso un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport“. “È normale che lui vada avanti su questa cosa, però tutti sanno cos’è successo nel 2015, lo hanno capito tutti. Quindi, tutte le volte che dice che non è vero, fa solo un’altra brutta figura”.