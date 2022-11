L’ultima di Vettel: l’omaggio da brividi della Ferrari e il giro di pista a… piedi

SportFair

Sarà un gran premio speciale ad Abu Dhabi, l’ultimo della stagione di Formula 1. Il verdetto più importante è già arrivato, Max Verstappen si è laureato campione del mondo con largo anticipo e merito. E’ ancora aperta la corsa al secondo posto con il duello tra Perez e Leclerc, la Ferrari dovrà difendersi dall’attacco della Mercedes nella classifica costruttori. Emozioni anche per Sebastian Vettel, all’ultima gara da pilota.

E’ arrivato l’omaggio della Ferrari nei confronti del pilota tedesco, protagonista di un ottimo rendimento con la Rossa. Vettel è stato celebrato dal team, dal team principal Binotto e dai due piloti Sainz e Leclerc con la consegna di un cofano motore con riferimento ai suoi anni ‘italiani’, con tanto di #5. Vettel ha salutato tutti con un discorso in italiano.

“Era un po’ troppo difficile puntare alla pole, ma è stata comunque una bella sessione. Me la sono goduta e mi sono divertito, poi nel Q3 avevamo un solo set di gomme e non è una situazione ideale. Ce l’abbiamo messa tutta per essere tra i primi dieci, e ce l’abbiamo fatta”, il commento di Vettel subito dopo le qualifiche. “Stasera dormirò, perché domani si corre. Ma non so se domenica notte riuscirò a dormire”.

Infine Vettel ha indossato le scarpe da ginnastica per un giro di pista ad Abu Dhabi di corsa. il tedesco ha deciso di chiudere la sua avventura con il botto.