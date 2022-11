Tsitsipas supera Medvedev e torna in corsa per la qualificazione alle Atp Finals

SportFair

Si è conclusa un’altra giornata importante valida per le Atp Finals di Torino, la competizione è entrata nella fase importante. Nel primo match di oggi sono scesi in campo Rublev e Djokovic, la partita si è conclusa con il dominio del tennista serbo che si è confermato ancora una volta il più forte. Nella seconda sfida Tsitsipas contro Medvedev.

Si sono affrontati due tennisti ancora a secco di vittorie, il greco era reduce dal ko contro Djokovic e il russo dalla sconfitta contro Rublev. La partita è stata molto equilibrata e si è decisa al terzo set.

Inizio positivo di Tsitsipas che conquista subito un break nel primo set e chiude 6-3. Nel secondo set l’equilibrio è netto, i due tennisti riescono a mantenere il servizio e Medvedev vince dopo un tie-break lunghissimo, 11-13 il risultato. Nel terzo e decisivo set Medvedev è inizialmente più lucido, poi sbaglia tanto e Tsitsipas rientra in partita. Si va al tie-break, vince il greco 7-1 e torna in corsa per la qualificazione in semifinale. Eliminato Medvedev.