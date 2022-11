Djokovic esausto e la mano trema: fan in allarme, le parole del serbo

SportFair

Novak Djokovic è attualmente in campo a Torino per la prima delle due semifinali delle ATP Finals, contro Fritz. Il tennista serbo si è aggiudicato il primo set della sfida, ma ancora si parla di alcune immagini che riguardano la sfida di ieri contro Medvedev.

Djokovic è apparso, infatti, eccessivamente stanco nel match contro il serbo e i fan si sono allarmati

Tremore e stanchezza

Dopo aver battuto in tre set Daniil Medvedev nell’ultima giornata del girone rosso delle ATP Finals, in un match che non ha avuto conseguenze sulla classifica di nessuno dei due, perché il serbo era semifinalista come primo gruppo e il russo è stato eliminato, Djokovic ha spiegato quanto visto dal pubblico.

Il serbo è apparso eccessivamente stanco e le telecamere hanno immortalato un preoccupante tremore alla mano durante uno stop.

Le parole di Djokovic

A fine match Djokovic ha affermato: “beh, era solo stanchezza da una battaglia estenuante. Questo è tutto quello che posso dire. Non c’era nessuna malattia. Non c’era una parte particolare del corpo che mi dava fastidio. È stato solo un esaurimento fisico generale dovuto agli scambi e alla durata della partita“.