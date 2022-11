Totti e Ilary Blasi davanti al giudice: l’udienza per riavere Rolex e borse

SportFair

Non scorre più buon sangue tra Francesco Totti e Ilary Blasi, coppia amatissima in tutt’Italia che, con l’annuncio della rottura, ha infranto i cuori di tantissimi romantici. A rendere tutto ancor più surreale, poi, il fatto che i due non si sono lasciati in buoni rapporti: l’ex capitano della Roma e la presentatrice romana se ne sono fatte di tutti i colori.

Una rottura con ‘furti’ e ripicche: ed è proprio per questo che la coppia è finita oggi davanti al Giudice. Totti ha ‘rubato’ a Ilary una collezione di scarpe e borse firmate, solo dopo che lei, con l’auto del padre, si è impossessata dei Rolex custoditi nella cassetta di sicurezza della banca.

Oggi si è tenuta l’udienza proprio per permettere al giudice di raccogliere le versioni dei due coniugi, non ancora divorziati.

L’udienza

Durante l’udienza, durata circa un’ora e un quarto, Totti e Ilary Blasi hanno raccontato al giudice la loro ricostruzione dei fatti: adesso tutto è nelle mani del giudice Francesco Frettoni, che analizzerà i dati raccolti e deciderà poi se ascoltare i testimoni indicati da Totti e Ilary Blasi.