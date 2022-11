E’ il Mondiale delle sorprese: tonfo della Germania contro il Giappone

SportFair

Un altro colpo di scena al Mondiale in Qatar, l’esordio della Germania è stato shock e la qualificazione al prossimo turno è già appesa ad un filo. Impresa del Giappone, in grado di conquistare i tre punti contro una squadra superiore dal punto di vista tecnico.

La Germania si schiera con Muller, Gnabry e Havertz, il Giappone risponde con Kamada e Maeda. Prima del match si è registrato un episodio: per protesta contro il divieto dell’organo di governo del calcio mondiale per aver proibito la fascia tricolare, i calciatori della Germania hanno posato con la mano a coprire la bocca.

Partenza sprint del Giappone, ma il gol di Maeda viene annullato per fuorigioco. Ci prova Rudiger, poi è il turno di Kimmich. Al 33′ la partita si sblocca su calcio di rigore, Gundogan non sbaglia. La squadra di Flick trova il raddoppio, ma la marcatura di Havertz viene annullata per fuorigioco.

Nella ripresa scende una campo una squadra: il Giappone. Neuer è strepitoso e salva la sua squadra in due occasioni, ma non può nulla sul pareggio Doan. Il Giappone ci crede e all’83’ trova il gol del clamoroso 1-2, la prodezza di Asano è da stropicciarsi gli occhi: grandissimo stop e tiro fortissimo sotto la traversa. Finisce 1-2, anche la Germania è già a rischio eliminazione.