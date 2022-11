“Guarirai e andremo insieme a vedere il Derby”, tifoso laziale e medico romanista all’Olimpico dopo il trapianto

SportFair

Il mondo del calcio è in grado di regalare grandissime emozioni, l’ultima si è verificata durante il derby di Roma tra giallorossi e Lazio. Le due squadre sono state protagoniste di un avvio di stagione molto importante, sono in lotta per obiettivi ambiziosi in Italia e in Europa. La partita dell’Olimpico si è conclusa sul risultato di 0-1 a favore dei biancocelesti.

La gara è stata condizionata da un brutto errore del difensore Ibanez, è stato Felipe Anderson a siglare il gol della vittoria. E’ stata una sfida nel complesso bloccata e decisa da un errore individuale. Si sono affrontati due ottimi allenatori, in particolar modo il passo in avanti della Lazio con Sarri è stato evidente.

Il gesto da brividi

La partita è finita sulle prime pagine dei giornali anche per un episodio fuori dal campo che ha fatto emozionare calciatori, tifosi e addetti ai lavori. Il derby è diventato ancora più speciale per un tifoso della Lazio, Giulio.

“Giulio laziale, il suo dottore romanista. Un anno fa la promessa: guarirai e andremo insieme a vedere il derby. Dopo diversi mesi in ospedale e un trapianto di midollo ieri la promessa è stata mantenuta: Giulio 1 – Aplasia midollare 0”, si legge sul profilo ufficiale dell’ospedale Bambino Gesù di Roma. Sui social sono state pubblicate due foto a confronto, il prima e il dopo le cure. La storia ha commosso il web.