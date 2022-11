Il tifoso mima il gesto dei soldi: tensione durante Qatar-Ecuador | VIDEO

SportFair

Il Mondiale in Qatar si è aperto con il botto, la partita inaugurale si è conclusa con il successo dell’Ecuador contro i padroni di casa. Il mattatore dell’incontro è stato Enner Valencia, autore di una doppietta nel primo tempo. Il Qatar ha evidenziato evidenti limiti dal punto di vista tecnico, non è stato in grado di riaprire la partita. L’Ecudor ha sfiorato il tris in diverse occasioni, la gara si è conclusa sul risultato di 0-2.

Durante il match si è verificato un episodio che ha scatenato momenti di discussione. La gara si è aperta con il gol annullato ad Enner Valencia per un fuorigioco di pochi centimetri, la chiamata non è stata gradita dai tifosi dell’Ecuador.

Un supporter dell’Ecuador si è alzato e ha iniziato a protestare in maniera plateale, con la mano ha fatto il gesto dei soldi. ‘Avete pagato l’arbitro Orsato’, è il senso del gesto. I padroni di casa non hanno gradito e l’atmosfera è diventata incandescente. Particolarmente arrabbiato un tifoso del Qatar che ha urlato a più riprese: “stai zitto”. Il battibecco a distanza si è poi concluso a lieto fine, tutto è tornato alla normalità e i tifosi delle due squadre si sono chiariti.