Mayara, la fan più hot del Brasile ossessionata da CR7: “se vinciamo…”

SportFair

Ai Mondiali di calcio del Qatar 2022 non si parla solo di ciò che accade in campo. Ad attirare l’attenzione durante la rassegna iridata sono anche alcuni profili interessanti di tifosi e tifose.

A finire sotto i riflettori oggi è Mayara Lopes, la tifosa più sexy del Brasile, che ha rivelato di avere un’ossesione per un giocatore di un’altra Nazionale.

Modella e star di OnlyFans, Mayara ha 35 anni, era una donna delle pulizie e adesso vanta 32 mila follower su Instagram. Si è trasferita da Jacarei, in Brasile, a Los Angeles, nel 2013, e adesso vive a Orlando, in Florida. Mayara ha promesso 1000 abbonamenti gratuiti alla sua pagina se il Brasile vincerà il Mondiale.

Mayara è rattristata dall’infortunio di Neymar, ma crede che il Brasile abbia già la sua prossima superstar in Richarlison.

“È stato decisamente emozionante, Richarlison è stato fantastico, penso che sarà la nostra prossima stella. Il mio giocatore preferito è Richarlison. Adoro il modo in cui è una brava persona, così umile, aiuta davvero le comunità brasiliane e i poveri, quindi è davvero molto dolce. Amo decisamente Neymar, lo seguo da quando ha giocato in Brasile [per il Santos]. È diventato così grande e ci ha aiutato così tante volte, quindi anch’io ho sicuramente un amore per lui”, ha dichiarato al Sun.

Mayara ha poi ammesso di avere un debole anche per Allison, ma che il suo vero ‘amore’ è Cristiano Ronaldo.

“Alisson è il più bello. È molto diverso da tutti gli altri brasiliani. Non sono attratto dai ragazzi brasiliani normali, quindi è sicuramente quello che lo salva. Sono ossessionato da Cristiano Ronaldo, è così bello. Alisson è carino ma Ronaldo è bello!“, ha concluso.

Nella gallery le foto più sexy di Mayara.