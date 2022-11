Quartararo subito forte a Valencia: Bastianini e Bagnaia fuori dalla top-10 nelle FP1

SportFair

E’ ufficialmente iniziato l’ultimo round della stagione 2022 di MotoGP. I piloti sono scesi in pista per la prima sessione di prove libere del Gp di Valencia, al termine della quale è Quartararo a piazzarsi in testa alla classifica dei tempi.

Il francese della Yamaha, che ha più volte dichiarato di non avere nulla da perdere, non ha intenzione di mollare e lotterà con tutto se stesso, nonostante la frattura al dito medio della sua mano, per quella piccola chance che gli rimane per confermarsi campione del mondo.

Quartararo ha chiuso le FP1 col tempo di 1.31.399, lasciandosi alle spalle Marc Marquez, protagonista di una scivolata, e Brad Binder. Quarto tempo Jack Miller, seguito da Rins e Zarco. Solo 17° invece Pecco Bagnaia. Anche Bastianini ha chiuso fuori dalla top-10, con un 14° posto.

Bagnaia campione se

Per alzare al cielo il trofeo di campione del mondo, a Bagnaia basteranno due punti. Il ducatista arriva a Valencia con 23 punti di vantaggio sul suo avversario Quartararo, che dovrà assolutamente vincere e sperare in una debacle del torinese per confermarsi campione del mondo.