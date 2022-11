Doppietta Mercedes nelle Fp1 del Gp di Abu Dhabi: Hamilton al comando

SportFair

E’ iniziata l’attività in pista a Yas Marina! I piloti della Formula 1 hanno disputato questa mattina le prime prove libere del Gp di Abu Dhabi, ultimo round della stagione 2022. Le FP1 sorridono alla Mercedes, che chiude con un’ottima doppietta: Hamilton, col crono di 1.26.633, ha chiuso in testa alla classifica, precedendo il suo compagno di squadra George Russell.

Terzo tempo per Charles Leclerc, seguito dal suo diretto rivale per la lotta al secondo posto iridato, Sergio Perez e Liam Lawson, in pista al posto di Verstappen in questa prima sessione di libere. Sesto tempo per Sebastian Vettel, al suo ultimo Gp in carriera, seguito da Schwartzman, in pista al posto di Sainz, e Daniel Ricciardo. Chiude la top 10 Albon.