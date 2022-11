Qualcuno ha detto Kim? La telecronaca di Uruguay-Corea è esilarante

SportFair

Una partita di oggi del Mondiale in Qatar ha messo di fronte Uruguay e Corea del Sud. La partita si è conclusa a reti inviolate, in particolar modo Nunez e compagni non sono riusciti a sfondare. Grandissima prestazione del portiere e dei quattro difensori tutti di nome Kim. Non non è uno scherzo: Kim è il nome in comune di portiere e difensori e la telecronaca Rai è diventata virale.

Sui social, un video di pochi secondi in cui il telecronista italiano annuncia la difesa coreana, non è passato inosservato. Una sfilza di Kim che, effettivamente è il cognome più diffuso in Corea del Sud. Di seguito il video, postato da tantissimi utenti italiani e non solo.