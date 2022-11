Australia ko! La Svizzera vince la Billie Jean King Cup per la prima volta nella storia

SportFair

La Svizzera è la nuova squadra campione della Billie Jean King Cup: Bencic e compagne hanno ottenuto un traguardo storico, vincendo per la prima volta la competizione a squadre.

Jil Teichmann e la campionessa olimpica in carica Belinda Bencic si sono unite per le vittorie in singolo regalando alla Svizzera un insormontabile vantaggio di 2-0 sull’Australia nella rivincita delle semifinali dello scorso anno, guadagnandosi l’ambito campionato a Glasgow, in Scozia. Nella partita di apertura della giornata, Teichmann ha superato Storm Sanders 6-3, 4-6, 6-3. Bencic ha poi seguito con una rapida vittoria per 6-2, 6-1 su Ajla Tomljanovic per aggiudicarsi il trofeo.

La Svizzera ha vinto la vecchia Fed Cup grazie ad una vittoria contro l’Australia, diventando il 12° paese nella storia a vincere la BJKC. Nelle sue due finali precedenti, 1998 e 2021, è stata sconfitta rispettivamente da Spagna e Russia. L’Australia, dal canto suo, ha giocato la sua ventesima finale, ne ha vinte sette e ne ha perse 13.

Le dichiarazioni

“Siamo stati finalisti l’anno scorso e avevamo il cuore spezzato“, ha dichiarato Bencic. “Ma negli spogliatoi Teichmann è venuta da me e mi ha detto ‘L’anno prossimo lo faremo, ce la faremo’. E l’abbiamo fatto, sono così orgogliosa“.

“È stata una grande battaglia“, ha detto Teichmann- “Storm sta giocando molto bene per tutta la settimana, mi aspettavo una grande battaglia. Quindi eccomi qui, a combattere, e sono super felice di aver ottenuto il punto”.