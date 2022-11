NBA, la favola di Matt Ryan: il tuttofare del cimitero che oggi fa vincere i Lakers

SportFair

Serata magica per i Los Angeles Lakers, che non stanno vivendo di certo un inizio di stagione roseo. La squadra di Los Angeles ha ottenuto nella notte la sua seconda vittoria stagionale grazie ad un eccezionale Matt Ryan.

Grande sorpresa in campo, Ryan è l’eroe di oggi, con un tiro da 3 punti dall’angolo che ha mandato i Lakers all’overtime nella sfida contro i Pelicans. Miglior tiratore della squadra, eccellente durante la pre-stagione, l’ex fattorino DoorDash ha la fiducia del suo allenatore, che ha progettato per lui l’ultimo schema.

Matt Ryan, da fattorino ad eroe

La storia di Matt Ryan è davvero fonte di ispirazione per tantissimi. Il giocatore dei Lakers ha avuto una carriera universitaria un po’ complicata, passando da Notre Dame a Vanderbilt a Chattanooga, per poi non essere scelto nel Draft NBA 2020.

Ryan puntava tutto sulla Summer League per farsi notare e poter dire la sua, ma la pandemia di Covid ha scombinato i suoi piani. Il giocatore, però, non si è dato per vinto e ha improvvisato davanti casa sua un campo da basket, dove si è allenato tutti i giorni duramente mentre contemporaneamente lavorava: Ryan ha iniziato come fattorino DoorDash, per consegne a domicilio, per poi lavorare in un cimitero a Yonkers, a New York.

Ad un certo punto, finalmente, la chiamata: i Cleveland Cavaliers lo hanno voluto in squadra per la Summer League 2021. Ryan ha poi firmato con i Denver Nuggets, ma la firma è stata revocata due settimane dopo. Poi i Celtics lo hanno preso con sè, portandolo fino alle Finals NBA, anche se ha giocato solo cinque minuti durante la regular season.

E’ stato vicino anche allo sbarco in Italia: Brescia ha mostrato interesse per lui, ma Ryan ha continuato ad avere fiducia nel suo sogno e così è stato chiamato dai Lakers, con i quali, nonostante il periodo complicato della squadra di Los Angeles, adesso sta vivendo una vera favola.