Stephanie Frappart nella storia: la prima donna ad arbitrare ai Mondiali

Ai Mondiali di calcio del Qatar 2022 si fa la storia! Nella giornata di domani, infatti, Stephanie Frappart diventerà la prima donna ad arbitrare una partita di Coppa del Mondo femminile.

L’arbitro francese dirigerà la sfida tra Costa Rica e Germania all’Al Bayt Stadium. Tuttavia, non sarà la prima volta che la 38enne Frappart scrive il suo nome nella storia del calcio: la francese è stata anche la prima donna ad arbitrare una partita di Ligue 1 e UEFA Champions League.

“La Coppa del Mondo maschile è la competizione sportiva più importante del mondo. Sono stata il primo arbitro in Francia e in Europa, quindi so come affrontarla“, ha detto.

Prima della Coppa del Mondo, Pierluigi Collina, presidente del Comitato arbitrale della FIFA, ha parlato così delle tre donne arbitri della Coppa del Mondo: “non sono state selezionate perché sono donne, ma come arbitri FIFA. Potrebbero arbitrare qualsiasi partita“.

Ma non finisce qui: nella partita di domani, infatti, ci sarà un trio arbitrale tutto al femminile alla guida per la prima volta di una gara maschile ai Mondiali. L’arbitro Stéphanie Frappart sarà affiancato dagli assistenti Neuza Back e Karen Diaz.