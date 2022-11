Spese folli in…alcol: le Wags inglesi fanno festa in crociera a Doha

SportFair

I Mondiali di calcio del Qatar 2022 sono entrati ormai nel vivo. Tra imprese, clamorose sconfitte e polemiche, non manca un po’ di gossip e di glamour.

A finire sotto i riflettori sono adesso le wags inglesi e i parenti dei calciatori dell’Inghilterra. La squadra inglese ha deciso di far alloggiare su una crociera le famiglie, per evitare i contagi da covid, ma anche per evitare problemi legati al consumo di alcol. La residenza di emergenza di mogli, fidanzate e parenti degli inglesi durante il loro tour in Qatar è la MSC World Europa, una nave da crociera ormeggiata al largo di Doha con una capacità di 7.000 passeggeri.

Questa lussuosa nave si caratterizza anche per l’elenco dei vantaggi che si trovano al suo interno, come trenta bar e ristoranti, uno scivolo alto 75 metri, più di una dozzina di vasche idromassaggio con vista sul mare, negozi di abbigliamento e saloni di bellezza. Dopo la vittoria inaugurale di Southgate contro l’Iran, le compagne dei calciatori hanno approfittato della permanenza sull’esclusiva nave da crociera per omaggiarsi a vicenda con bottiglie di alcolici di prima qualità.

La folle spesa in alcolici

Il numeroso gruppo che soggiorna a MSC World Europa ha iniziato a ordinare bottiglie di champagne del valore di 300 euro ciascuna, oltre a cocktail premium. “Si sono divertiti tantissimo e hanno bevuto così tanto che il bar è stato rifornito la mattina dopo. Erano al karaoke e hanno cantato Three Lions e Sweet Caroline“, racconta il Sun.

Tuttavia, questa stessa fonte sottolinea che il conto dell’alcol accumulato dalle famiglie degli internazionali inglesi supera già i 20.000 euro dal loro arrivo nel territorio del Qatar appena una settimana fa. Per fortuna il conto esorbitante non è a carico del gruppo che soggiorna in crociera, anche se non si sa chi si occuperà di pagare questa grossa spesa in alcol. “Tutto è stato pagato prima che arrivassero in Qatar“.