I sorteggi di Champions, Europa e Conference: il regolamento e i pericoli per le italiane

L’attesa è quasi finita: è arrivato il momento dei sorteggi di Champions, Europa e Conference League. Sono tre le squadre italiane ancora in corsa in Champions: Napoli, Inter e Milan. La compagine di Luciano Spalletti ha chiuso il girone al primo posto, il rendimento è stato di altissimo livello in un girone molto competitivo contro squadre come Liverpool e Ajax. Impresa anche dei nerazzurri. Inseriti nel girone con Bayern Monaco e Barcellona, la squadra di Inzaghi si è classifica al secondo posto.

Alle spalle del Chelsea, il Milan. La compagine di Stefano Pioli ha raggiunto un grande obiettivo. E’ tutto pronto per il sorteggio, l’appuntamento è alle 12. Le prime otto classificate nei gironi verranno sorteggiate con le otto seconde. Negli ottavi di finale, non sarà possibile affrontare squadre della stessa nazione o uscite dallo stesso girone. Le prime otto classificate giocheranno in trasferta la gara d’andata e in casa la gara di ritorno. Non sarà presente la regola del gol in trasferta.

Teste di serie:

Napoli;

Porto;

Bayern Monaco;

Tottenham;

Chelsea;

Manchester City;

Real Madrid;

Benfica.

Seconda fascia:

Liverpool;

Club Brugge;

Inter;

Eintracht Francoforte;

Lipsia;

PSG;

Milan;

Borussia Dortmund.

Le avversarie del Napoli

CHI EVITARE: PSG

CHI MIRARE: BRUGES

LE ALTRE: FRANCOFORTE, DORTMUND

Le avversarie dell’Inter

CHI EVITARE: MANCHESTER CITY, REAL MADRID

CHI MIRARE: PORTO, BENFICA

LE ALTRE: CHELSEA, TOTTENHAM

Le avversarie del Milan

CHI EVITARE: REAL MADRID, BAYERN MONACO, MANCHESTER CITY

CHI MIRARE: PORTO, BENFICA

LE ALTRE: TOTTENHAM

Sono quattro le squadre italiane ancora in corsa: Juventus e Roma in Europa League, Lazio e Fiorentina in Conference. La squadra di Massimiliano Allegri è reduce da una brutta fase a gironi in Champions League, è riuscita comunque a chiudere al terzo posto e qualificarsi per l’Europa League. La Roma si è qualificata con il secondo posto, grazie alla vittoria contro il Ludogorets.

La Lazio è retrocessa dall’Europa League alla Conference, si candida ad un ruolo da grande protagonista. La Fiorentina ha chiuso la fase a gironi al secondo posto e dovrà passare dagli spareggi per conquistare la qualificazione agli ottavi di finale. E’ tutto pronto per il sorteggio. Le squadre della stessa federazione non possono essere accoppiate nel sorteggio. Gli spareggi si giocheranno con gare di andata e ritorno. Le teste di serie disputano la gara di ritorno in casa, la regola dei gol in trasferta è stata eliminata. Le gare d’andata sono in programma per il 16 febbraio, mentre il ritorno sarà il 23 febbraio.

Le avversarie della Juventus

CHI EVITARE: MANCHESTER UNITED

CHI MIRARE: MIDTYLLAND, NANTES, MONACO, RENNES

LE ALTRE: UNION BERLINO, PSV

Le avversarie della Roma

CHI EVITARE: BARCELLONA, AJAX, SIVIGLIA

CHI MIRARE: SPORTING

LE ALTRE: SALISBURGO, LEVERKUSEN, SHAKHTAR

Le avversarie della Lazio

CHI EVITARE: BASILEA, ANDERLECHT

CHI MIRARE: LECH, DNIPRO, GENT

LE ALTRE: PARTIZAN, CLUJ

Le avversarie della Fiorentina