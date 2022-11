Sorpresa a Malaga: Berrettini al posto di Bolelli nel doppio in Davis Cup

SportFair

Filippo Volandri sceglie di sorprendere tutti nel match di doppio di Italia-Canada, sfida valida per le semifinali della Davis Cup. Il capitano azzurro ha scelto di schierare in campo Matteo Berrettini, che fino a stamattina aveva escluso la possibilità di scendere in campo.

Un problema al polpaccio ha costretto Bolelli al forfait: l’azzurro, probabilmente, non potrà giocare nemmeno domani in caso di passaggio in finale. Berrettini, dunque, farà coppia con Fognini, nella sfida decisiva, che decreterà il secondo semifinalista delle Davis Cup Finals.

Per il Canada, invece, al fianco di Pospisil c’è Auger Aliassime, che prende il posto di Shapovalov, probabilmente troppo stanco dopo la sfida di oltre tre ore con Sonego.