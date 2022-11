Colbrelli resta in Bahrain-Victorious: nuovo ruolo per l’ex ciclista

SportFair

Sonny Colbrelli resta nel mondo del ciclismo. L’ex corridore italiano, che ha da poco annunciato il suo ritiro forzato dopo essere stato costretto ad un defibrillatore sottocutaneo a seguito del malore al Giro di Catalogna.

Il 32enne continuerà a far parte del Bahrain Victorious, ma in una nuova veste: sarà ambasciatore del team. Colbrelli sa di essere fortunato di poter raccontare quanto gli è successo anche se dovrà rinunciare alla sua più grande passione: “poche persone possono parlare di quello che ho passato perché molte persone muoiono dopo aver subito un arresto cardiaco. Ho il supporto di molte persone, della mia famiglia e altre priorità mettono da parte il ciclismo. Non vedo l’ora di ridare vita al ciclismo con questo nuovo ruolo di ambasciatore del Bahrain-Victorious”.