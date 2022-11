Lorenzo il Magnifico! 1° punto prezioso in semifinale in Coppa Davis

SportFair

Dopo la spettacolare vittoria di due giorni fa, l’Italia del tennis è tornata in campo oggi nel match contro il Canada valido per le semifinali delle Davis Cup Finals.

Gli azzurri hanno iniziato col botto! Lorenzo Sonego, così come fatto con Tiafoe, è riuscito a portare a casa il primo punto preziosissimo di questa sfida. Se con Tiafoe l’azzurro è riuscito a vincere in scioltezza, oggi contro Shapovalov la sfida è stata tosta e combattuta, ma Sonego ha dimostrato tanto coraggio e nei momenti più complicati è riuscito a risollevarsi, tenendo viva e aperta la partita.

Un match interminabile, durato tre ore e un quarto, nel quale entrambi i tennisti hanno giocato molto bene. La sfida è terminata col punteggio di 7-6, 6-7, 6-4.

A breve la sfida tra Musetti e Auger-Aliassime.

Le parole di Sonego

“Oggi mi sono ispirato a Brave Heart, è stata un’atmosfera incredibile, una battaglia bellissima, lui è un gran giocatore, un guerriero, ha giocato fino alla fine e anche io, sono rimasto sempre aggrappato al match. Il supporto del mio team mi aiuta tanto, del capitano, del coach, la gente che è venuta qua, questo mi aiuta tanto a non mollare nei momenti difficili. Sono contento di questo. Sto giocando bene, ci tenevo a far bene in Davis, c’è una bella atmosfera attorno a me, siamo tutti molto tranquilli e fiduciosi, questo serve per entrare in campo positivi e dar eil massimo. Ora un po’ di stretching e torno a fare il tifo per Lorenzo (Musetti, ndr)“, queste le parole di Sonego ai microfoni Rai a fine partita.