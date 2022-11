Tegola Sinner, l’infortunio è più grave del previsto

SportFair

Non arrivano buone notizie per Jannik Sinner, reduce da un infortunio e costretto a rinunciare alle Finals della Coppa Davis. Il tennista italiano continua ad accusare un problema al dito, i dettagli sull’infortunio sono stati svelati dal diretto interessato in conferenza stampa.

“È sull’indice, il legamento. Anche se non vorrei dire esattamente cos’è. Sinceramente non pensavo che fosse così grave il problema a Parigi. Non è dovuto a uno stress o trauma. Non ho giocato tantissimo quest’anno inoltre. Ho sentito una botta nel secondo-terzo game contro Huesler, forse quando stavo servendo sotto 0-2. Non pensavo fosse così grave. Invece poi più andavo avanti e più lo sentivo. Quando andrà meglio il dito si continuerà anche a giocare a tennis”.

Sinner ha deciso di non giocare la United Cup e tornerà in campo nel 2023 per il primo grande appuntamento della stagione, gli Australian Open in programma dal 16 al 29 gennaio.