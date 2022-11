Sfuma in semifinale il sogno azzurro: in finale di Davis Cup ci va il Canada

SportFair

Serata amara per l’Italia del tennis. Gli azzurri di Capitan Volandri sono usciti sconfitti questa sera a Malaga dalle Davis Cup Finals. La sfida di oggi col Canada, valida per le semifinali della Davic, come accaduto due giorni fa ai quarti con gli USA, si è decisa al doppio.

Dopo la vittoria di Sonego con Shapovalov, infatti, Musetti è stato sconfitto da Auger Aliassime. Tutto era, dunque, nelle mani degli azzurri del doppio.

Volandri è stato costretto ad un cambio a sorpresa: Bolelli è stato costretto al forfait per un infortunio al polpaccio e al suo posto, al fianco di Fognini, è stato schierato in campo Matteo Berrettini, che fino a questa mattina aveva escluso la possibilità di giocare.

Purtroppo l’Italia è uscita sconfitta: Berrettini e Fognini hanno perso con Pospisil e Auger Aliassime. La sfida di questa sera è terminata col punteggio di 7-6, 7-5 dopo due ore e 3 minuti di gioco.

E’ il Canada, dunque, a festeggiare per il passaggio in finale: domani la sfida con l’Australia per il titolo.