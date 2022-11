Serie A, i convocati al Mondiale: la situazione delle 20 squadre

SportFair

E’ sempre più alta l’attesa in vista del Mondiale in Qatar del 2022, meno di sette giorni all’esordio tra i padroni di casa e l’Ecuador. Sono in arrivo indicazioni anche in vista della ripresa del campionato di Serie A, la Juventus dovrà fare a meno di 11 calciatori. Il massimo campionato italiano si è fermato, la 15esima giornata è stata l’ultima prima di una lunga pausa.

I calciatori iniziano a lasciare l’Italia, sono in corso anche valutazioni dagli allenatori del massimo campionato italiano. La competizione rischia di condizionare il rendimento delle squadre, al rientro dal Mondiale.

Analizzando il tabellone dei convocati, la squadra con il maggior numero di indisponibili è la Juventus. Il tecnico Allegri dovrà rinunciare ad 11 calciatori durante la pausa, soprattutto calciatori del calibro di Bremer, Rabiot, Milik, Kostic, Vlahovic e Di Maria. Problemi anche per il Milan senza Hernandez, Giroud e Leao.

L’Inter non potrà contare su Brozovic, Lukaku, De Vrij, Martinez e Correa. Sorride in parte il Napoli, i convocati azzurri sono Anguissa, Zielinski, Kim e Lozano. La Fiorentina senza Milenkovic, Jovic e Nico Gonzalez, la Lazio senza Milinkovic-Savic, la Roma senza Rui Patricio e Dybala, tante assenze anche nel Torino.

Serie A, i convocati al Mondiale

ATALANTA: Pasalic (Croazia); Maehle (Danimarca); De Roon e Koopmeiners (Olanda).

BOLOGNA: Aebischer (Svizzera); Skorupski (Polonia).

CREMONESE: Vasquez (Messico).

EMPOLI: –

FIORENTINA: Zurkowski (Polonia); Milenković (Serbia); N. Gonzalez (Argentina); Amrabat (Marocco); Jovic (Serbia).

INTER: Brozovic (Croazia); Onana (Camerun); Lukaku (Belgio); De Vrij e Dumfries (Olanda); Martinez e Correa (Argentina).

JUVENTUS: Danilo, Alex Sandro e Bremer (Brasile); McKennie (USA); Rabiot (Francia); Szczesny e Milik (Polonia); Kostic e Valhovic (Serbia); Paredes e Di Maria (Argentina).

LAZIO: Milinkovic Savic (Serbia); Vecino (Uruguay).

LECCE: –

MILAN: Kjaer (Danimarca); Dest (USA); Hernandez e Giroud (Francia); De Ketelaere (Belgio); Leao (Portogallo); Ballo-Touré (Senegal).

MONZA: –

NAPOLI: Anguissa (Camerun); Zielinski (Polonia); Olivera (Uruguay); Kim (Corea del Sud); Lozano (Messico).

ROMA: Zalewski (Polonia); Vina (Uruguay); Rui Patricio (Portogallo); Dybala (Argentina).

SALERNITANA: Piatek (Polonia); Dia (Senegal); Bronn (Tunisia).

SAMPDORIA: Bereszynski (Polonia); Sabiri (Marocco); Djuricic (Serbia).

SASSUOLO: Erlic (Croazia).

SPEZIA: Kiwior (Polonia); Ampadu (Galles).

TORINO: Vlasic (Croazia); Rodriguez (Svizzera); Lukic e Radonjic (Serbia); Milinkovic-Savic (Serbia)

UDINESE: Ebosse (Camerun);

VERONA: Hrustic (Australia); Hongla (Camerun); Lazovic e Ilic (Serbia).